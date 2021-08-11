الدفاع المدني تكافح حريقاً في بناية سكنية من 6 طوابق وسط بغداد

2021/08/11 | 19:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الأربعاء، زج أكثر 10 فرق إطفاء لإخماد حادث حريق اندلع في مجمع سكني بالعاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “اندلع حريق داخل بنياة مكونة من 6 طوابق متخذة كمجمع سكني ضمن ساحة الميدان ببغداد بالقرب من شرطة العبه خانة”.وأضاف، أن …

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