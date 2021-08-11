النزاهة تضبط مسؤولاً كبيراً في عقارات الدولة متلبساً بالرشوة

2021/08/11 | 19:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاربعاء، عن قيامها بضبط مسؤولٍ كبيرٍ

في دائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح

الدين مُتلبساً بالرشوة بالجرم

المشهود.

وبحسب بيان ورد لوكالة نون الخبرية، فقد

أفادت دا

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