البرلمان يهاجم مؤتمر العراق لدول الجوار: هدر للمال العام - عاجل

2021/08/11 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادانتقد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، توجيه العراق دعوة إلى عدد من قادة الدول، من أجل حضور القمة المقرَّر انعقادها نهاية الشهر الجاري.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "البلاد تمر بحالة من التقشف الاقتصادي وهذه المؤتمرات تكلف خزينة الدولة وتسبب هدر في المال العام دون ان تقدم فائدة حقيقية".

وأضاف، أنه "على رئيس الوزراء بدلاً من إقامة مؤتمر لرؤساء بعض الدول، يجب ان يقيم مؤتمراً لرؤساء الكتل السياسية العراقية وإصلاح الوضع السياسي من الداخل "مشيراً إلى أن "هذه المؤتمرات لن تقدم حلولاً حقيقية لمشاكل البلد، بدليل ان العراق نظم مئات المؤتمرات منذ منتصف القرن الماضي ولغاية الآن ولم ينعكس أي تطور ايجابي على الوضع الداخلي".

وتابع الموسوي، أنه "لغاية الآن لم نعرف اهداف هذا المؤتمر واسباب انعقاده حيث ان مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية ليس لديهم علم بما يجري".

وتابع "إذا كان الهدف من المؤتمر هي وساطة العراق بين السعودية وإيران، فيجب ان يكون الأمر محصور بين عاصمتين وليس مؤتمر دولياً، في ظل الأزمة الاقتصادية تعاني منها البلاد".

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