2021/08/11 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستقوم بإجراء تجارب سريرية لثلاثة عقاقير مضادة للالتهابات كعلاجات محتملة للحّد من مخاطر الوفاة لدى المصابين بمرض "كوفيد-19" ويعانون من أعراض خطيرة.

وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أنه تمّ اختيار عقار أرتيسونات المستخدم لعلاج الملاريا، وعقار إيمانتينيب المستخدم لعلاج السرطان، وعقار إنفليكسيماب المستخدم لعلاج الأشخاص المصابين بأمراض في الجهاز المناعي.، تمّ اختيارها من قبل لجنة خبراء مختصة، بناءً على توقّعات بقدرتها على إنقاذ حياة أشخاص مصابين بـ"كوفيد-19" ويعانون من أعراض خطيرة.

وكانت المنظمة أجرت دراسةً تقيمية شملت أربعة عقاقير؛ الثلاثة المذكورة، إضافة إلى عقار الريمديسفير والهيدروكسي كلوروكين الذي تبيّن أنه لم يساعد الأشخاص المصابين بالفيروس والمقيمين في المشافي، مع الإشارة إلى أن الدراسة شارك فيها آلاف الباحثين في مئات المشافي بـ52 دولة حول العالم.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أدهانوم غيبريسوس، على أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل التوصل إلى علاج أكثر فعالية لمرضى "كوفيد-19 الذين يتهددهم خطر الموت جراء الإصابة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة عقاقير مرشحة ... البشرية على اعتاب ايجاد علاج لكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة عقاقير مرشحة ... البشرية على اعتاب ايجاد علاج لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).