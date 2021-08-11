ضمن معسكره التدريبي.. منتخبنا الوطني يخوض مباراتين وديتين مع فرق اسبانية

2021/08/11 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني العراقي هشام محمد، اليوم الاربعاء، ان منتخبنا سيخوض مباراتين وديتين مع أندية إسبانية.و قال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم) ان المنتخب العراقي لكرة القدم سيخوض مباراتين وديتين مع أندية اسبانية إحداها ينشط في دوري الدرجة الثانية"، موضحا ان "المباراتين كانت بطلب من المدرب الهولندي ادفوكات للوقوف على مستوى لاعبي المنتخب بصورة أفضل و ادق".

وأضاف أن "إدارة المنتخب ستعمل على تأمين مباريات في المعسكر الثاني المزمع إقامته في تركيا قبيل السفر إلى كوريا الجنوبية".

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