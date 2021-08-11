خبير اقتصادي لـ / نينا / : زيادة النفقات ستؤثر سلبا على انهاء العجز المالي 

2021/08/11 | 19:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي حازم هادي ان : زيادة النفقات ستؤثر سلبا على انهاء العجز المالي .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : ارتفاع الموارد له أثرٍ ايجابي في الخروج من دائرة العجز شرط ان لا تقابله زيادة في النفقات. واضاف هادي : في كل الاحوال فان العجز المخطط الناجم عن التوسع بالانفاق الاستثماري لا يشكل مردودًا سلبيا لانه سيكون ركيزة للنمو الاقتصادي وزيادة الموارد .وشهدت ايرادات البلاد خلال الفترة الماضية ارتفاعا بعد ارتفاع اسعار النفط./انتهى3

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