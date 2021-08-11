محكمة كربلاء: اكتمال التحقيق مع المتهم بجريمة قتل مدير بلدية المحافظة

2021/08/11 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت محكمة تحقيق كربلاء، اليوم الاربعاء، اكتمال التحقيق مع المتهم بجريمة قتل مدير بلدية المحافظة.واوضح القاضي المختص في محكمة تحقيق كربلاء، بحسب بيان لاعلام القضاء، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

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