القوات الأمنية تفرض حظراً للتجوال على قضاء هيت والمناطق التابعة له غربي الأنبار

2021/08/11 | 20:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

فرضت القوات الأمنية في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، الأربعاء، حظر تجوال جزئي اعتباراً من الليلة.

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وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (11 آب 2021)، بأن "القوات الأمنية ستفرض حظر تجوال في مدينة هيت والقرى التابعة لها من الساعة الـ10 من مساء اليوم وحتى الساعة الـ5 صباحاً".

وأضاف، أن "الحظر جاء كخطة أمنية، وقد يستمر لثلاثة أيام".

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