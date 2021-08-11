راشد الغنوشي: حركة النهضة

2021/08/11 | 20:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال راشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة التونسية، إن الحركة "مستعدة للتضحية من أجل استكمال المسار الديمقراطي"، مُعربًا عن انفتاحها على "مراجعة جذرية" لسياساتها، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول التركية على لسانه.

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