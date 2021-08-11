عاجل | القضاء يعلن اكتمال التحقيق مع المتهم بجريمة قتل مدير بلدية كربلاء

2021/08/11 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

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محكمة تحقيق كربلاء تعلن اكتمال التحقيق مع قاتل مدير بلدية المحافظة

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