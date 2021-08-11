تحقيق فائض بإنتاج الحنطة يقدر بـ165 ألف طن

2021/08/11 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن فرع مديرية تجارة الحبوب في صلاح الدين، تحقيق فائض بإنتاج الحنطة يقدر بمئة وخمسة وستين ألف طن، فيما أكد استثماره بعملية مناقلة لبقية المحافظات للحفاظ على الخزين الوطني.

مدير فرع تجارة الحبوب في صلاح الدين جاسم الجميلي قال إنه تمت المباشرة بإطلاق تجهيز الوجبة الأولى من الحصة السابعة للمطاحن العائدة للمحافظة بالحبوب المحلية المخزونة، كما تمت عملية مناقلة الحبوب من مجمع حبوب بيجي إلى كل من صومعتي الرصافة والدورة في العاصمة بغداد، لافتا إلى أن فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة صلاح الدين، احتل المركز الثاني بتسلم الحبوب بكمية وصلت إلى ثلاث مئة وأربعة وثلاثين ألف طن من محصول الحنطة المتسلمة الموسم الحالي.

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