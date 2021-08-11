2021/08/11 | 20:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن، انتفاض قنبر، على حزن شيعة العراق في اول السنة الهجرية، مشيرا إلى ان العالم لم يشهد تأبين الموتى قبل تاريخ وفاتهم.

وكتب قنبر، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (11 اب 2021)، ان "حزن شيعة العراق اول السنة الهجرية مغالاة غير مبررة".

وأضاف: "فالامام الحسين (ع) استشهد يوم العاشر فلماذا الحزن 10 ايام قبل استشهاده؟".

وتابع، "لم يشهد العالم والتاريخ شعوبا تأبن موتاها قبل تاريخ وفاتهم! السنة الهجرية الجديدة مدعاة للتفاؤل والفرح بعام جديد للمسلمين.



لماذا يخاف الشيعة السعادة؟".

ويعد شهر محرم أول شهور السنة الهجرية،ودأب الشيعة ومنذ مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، كلما دخل شهر محرم على إقامة مآتم العزاء وإشاعة مظاهر الحزن، وعقد مجالس العزاء الحسيني المتنوعة وذلك إحياء لذكرى واقعة كربلاء ومقتل الحسين عام 61 هـ وبذلك تحول هذا الشهر إلى شهر عزاء وحزن لدى الشيعة.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي عراقي ينتقد حزن الشيعة أول السنة الهجرية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي عراقي ينتقد حزن الشيعة أول السنة الهجرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).