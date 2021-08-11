مسؤول: العراقيون يحتفظون بـ 70 تريليون دينار خارج الجهاز المصرفي

2021/08/11 | 20:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، بدائل عن الاقتراض من أسواق رأس المال العالمية لمواجهة مخاطر تقلب أسواق النفط.وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن العراق ليست أمامه فرصة …

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