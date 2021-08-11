توضيح حول رسوم جباية الطرق

2021/08/11 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، بشأن رسوم جباية الطرق والجسور.وقال مدير العلاقات والإعلام في المرور العميد حيدر كريم، بحسب الوكالة الرسمية، إن "رسوم الطرق التي تستحصل من المواطنين اثناء مراجعاتهم مراكز تسجيل المرور، تذهب الى خزينة الدولة، وفق ايرادات ووصولات رسمية".وأضاف كريم، أن "القرار رقم 40 خول مديرية المرور بجباية رسوم الطرق والجسور وكذلك الرسوم السيادية التي تذهب بإيراد نهائي الى الخزينة المركزية التابعة لوزارة المالية"، مشيرا الى أن "القرار لم يعط الحق لمديرية المرور بالتصرف بهذه الاموال".وتابع، أن "الجهة المعنية بالتصرف بأموال الجباية هي وزارة المالية وفق القوانين".

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