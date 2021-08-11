فرض حظر للتجوال في مدينة هيت

2021/08/11 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر أمنى، اليوم الأربعاء، بفرض حظر للتجوال في مدينة هيت، التابعة لمحافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية فرضت حظرا للتجوال في قضاء هيت والاحياء التابعة له".وبين، أن "الحظر يبدأ الساعة العاشرة من مساء اليوم وحتى الخامسة فجرا".

وأضاف ان "الحظر جاء لأسباب امنية وليس حظرا صحيا".

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