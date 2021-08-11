القضاء ينهي التحقيق مع المتهم بحريمة قتل مدير بلدية كربلاء

2021/08/11 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت محكمة تحقيق كربلاء، اليوم الاربعاء، عن اكتمال التحقيق مع المتهم بجريمة قتل مدير بلدية المحافظة.

وقال إعلام القضاء في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "القاضي المختص في محكمة تحقيق كربلاء اوضح ان التحقيق اكتمل مع المتهم حسين جواد عبد الامير الذي ارتكب جريمة قتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم ناصر حيث تم تدوين اقوال المتهم المذكور بالاعتراف واجري له كشف الدلالة على محل ارتكاب الجريمة".

واضاف انه "سوف يحال خلال الايام القادمة على محكمة جنايات كربلاء لاجراء محاكمته وفق القانون" .

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