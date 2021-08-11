الرئيس الايراني يختار حسین امیرعبداللهیان وزيرا للخارجية في تشكيلته الوزارية المقترحة

2021/08/11 | 20:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اختار الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليوم الاربعاء الى في تشكيلته الوزارية المقترحة حسین امیرعبداللهیان وزيرا للخارجية والعميد محمد رضا قرائي آشتیاني وزيرا للدفاع .وذكر الاعلام الايراني ان , الرئيس الايراني قدم في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشورى الاسلامي / البرلمان / محمد باقر قاليباف تشكيلته الوزارية المقترحة للحصول على الثقة ".وبحسب الاعلام الايراني فان قائمة اسماء الوزراء المرشحين في التشكيلة الوزارية المقترحة تضمنت عيسى زارع بور للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنفط جواد اوجي والداخلية احمد وحیدي والاقتصاد والمالية احسان خاندوزي والامن اسماعيل خطیب والثقافة والارشاد الاسلامي محمد مهدي اسماعيلي والجهاد الزراعي جواد ساداتي نجاد والتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة عزت الله ضرغامي والرياضة والشباب حمید سجادي هزاوة والصناعة والمناجم والتجارة رضا فاطمي امین والعدل امين حسين رحیمي والطاقة علي اكبر محرابیان والخارجية حسین امیرعبداللهیان والتربية والتعليم حسين باغ كلي والتعاون والعمل والرخاء الاجتماعي حجت الله عبدالملکي وللصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عین ‌اللهي والطرق واعمار المدن رستم قاسمي والدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا قرائي آشتیاني والعلوم والابحاث والتكنولوجيا محمد علي زلفي كل"./انتهى2

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