الانبار.. فرض حظر امني شامل للتجوال بقضاء هيت

2021/08/11 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، ان قوات الامن فرضت حظرا للتجوال في قضاء هيت غربي محافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه " تم فرض حظرا امنيا شاملا للتجوال في قضاء هيت غربي محافظة الانبار".واضاف المصدر ان " الحظر يبدأ من الساعة ال١٠ ليلاً حتى الخامسة فجراً لتنفيذ خطة امنية في المدينة".

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