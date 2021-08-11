2021/08/11 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطريق إلى العبقرية السينمائية لندن – الزمان يقولُ شارلي شابلن :(عندما كنتُ صغيراً ، ذهبتُ برفقة أَبي لمشاهدة عرضٍ في السّيرك ، وقفنا في صفّ طويل لقطع التذاكر، وكان أمامنا عائلة مكوّنة من ستة أولاد والأم والأب، وكان الفقر بادياً عليهم، ملابسهم قديمة لكنها نظيفة، وكان الأولاد فرحين جداً وهم يتحدّثون عن السيرك، وبعد أن […]

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