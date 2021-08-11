2021/08/11 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كلام الناس) تتجوّل بين مواطني كربلاء لنقل معاناتهم اليومية أصحاب التك تك يشكون أرتفاع رسوم التسجيل والمرضى يتذمرون من غلاء الكشفية كربلاء – سعدون الجابري في حلقة من برنامج (كلام الناس) الذي تقدمه قناة (الشرقية) تم تسليط الضوء على معاناة سكان منطقة حي العامل الشعبية في محافظة كربلاء، منهم من شكى من نقص الخدمات وأولها […]

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