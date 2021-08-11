2021/08/11 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب مثلاً فأبكاه – مجيد السامرائي الامثال ان ضربتها ولم تدرك فحواها ومحتواها تبكي ايضا ! خذوا مثلا ماعرفناه هنا في بلاد الشام والاردن ايضا : اكفي الطنجره ع تمها تطلع البنت لمين ؟ ع امها ! اصله : يعود إلى عصر الدولة العثمانية، وذكر عنه أن الفتيات قديمًا كن ممنوعات من صعود سطوح المنزل، […]

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