فرض حظر للتجوال في مدينة هيت والمناطق التابعة لها

2021/08/11 | 21:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار فرضت القوات الأمنية في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، الأربعاء، حظر تجوال جزئي اعتباراً من الليلة.وأفاد مصدر أمني لـ”النور نيوز”، بأن “القوات الأمنية فرضت حظراً للتجول في مدينة هيت والقرى التابعة لها من الساعة الـ10 من مساء اليوم وحتى الساعة الـ5 صباحاً”.وأضاف، أن “الحظر أمني وليس صحي، وقد يستمر لثلاثة أيام”.

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