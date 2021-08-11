بعد رحيله.. برشلونة يكشف مصير قمصان ميسي التي اختفت من المتاجر

2021/08/11 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع توقيع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسميا لفريق باريس سان جيرمان، اختفت جميع قمصان برشلونة التي تحمل رقم 10 الخاصة به لموسم 2021/2022 من على الرفوف، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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