2021/08/11 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا من جراء حريق سفينة بجبل علي في شهر يوليو الماضي “مزورة”.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن الحادث لم ينجم عنه أي إصابات أو وفيات، داعية الجمهور إلى “استقاء المعلومات من المصادر الرسمية”.

وكان مصدر حكومي إماراتي مطلع أكد لـ RT أن الحريق والانفجار اللذين وقعا في ميناء جبل علي بمدينة دبي، ناجمان عن حادث عرضي.

وأضاف أن “الحادث العرضي هو عبارة عن حريق في حاوية على متن سفينة ترفع علم جزر القمر راسية في الميناء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة دبي تكشف حقيقة سقوط ضحايا بحريق سفينة في جبل علي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة دبي تكشف حقيقة سقوط ضحايا بحريق سفينة في جبل علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).