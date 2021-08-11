المرور العامة توضح بشأن رسوم جباية الطرق

2021/08/11 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، الموقف بشأن مصير رسوم جباية الطرق والجسور التي تؤخذ من المواطنين أثناء مراجعة مراكز التسجيل.وقال مدير العلاقات والإعلام في المرور العميد حيدر كريم، للوكالة الرسمية، إن “رسوم الطرق التي تستحصل من المواطنين اثناء مراجعاتهم مراكز تسجيل المرور، تذهب الى خزينة الدولة، وفق ايرادات ووصولات رسمية”.

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