2021/08/11 | 21:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن أدت بيانات تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ الشهر الماضي إلى تهدئة المخاوف من أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي الدعم للاقتصاد في موعد أقرب من المتوقع.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1751.80 دولارا للأوقية (الأونصة)، متعافيا بعد خسائر لأربع جلسات متتالية.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1752.90 دولارا للأوقية.المصدر: رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يرتفع بعد بيانات التضخم الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يرتفع بعد بيانات التضخم الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).