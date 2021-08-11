توضيحات مرورية بشأن مصير رسوم جباية الطرق والجسور

2021/08/11 | 21:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، الموقف بشأن مصير رسوم جباية الطرق والجسور التي تؤخذ من المواطنين أثناء مراجعة مراكز التسجيل.وقال مدير العلاقات والإعلام في المرور العميد حيدر كريم في تصريح للوكالة الرسمية، إن “رسوم الطرق التي تستحصل من المواطنين اثناء مراجعاتهم مراكز تسجيل المرور، تذهب الى خزينة الدولة، وفق ايرادات و وصولات […]

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