2021/08/11 | 21:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء أعلنت محكمة تحقيق كربلاء، اليوم الاربعاء، عن اكتمال التحقيق مع المتهم بجريمة قتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم ناصر.وقال إعلام القضاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القاضي المختص في محكمة تحقيق كربلاء اوضح ان التحقيق اكتمل مع المتهم حسين جواد عبد الامير الذي ارتكب جريمة قتل مدير …

ظهرت المقالة محكمة تحقيق كربلاء تعلن اكتمال التحقيق مع المتهم بقتل مدير البلدية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة تحقيق كربلاء تعلن اكتمال التحقيق مع المتهم بقتل مدير البلدية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة تحقيق كربلاء تعلن اكتمال التحقيق مع المتهم بقتل مدير البلدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).