2021/08/11 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح مصدر امني، اليوم الاربعاء، حقيقة إغلاق سيطرة العامرية في بغداد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية قامت اليوم،، باغلاق سيطرة العامرية، في بغداد".

وأضاف، أن "الغلق امتد باتجاه حي الجهاد".

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