خلال 15 شهراً.. إحصائية رسمية بعدد الإرهابيين القتلى والمقبوض عليهم في العراق

2021/08/11 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشر الإعلام الحكومي، اليوم الأربعاء، عل إحصائية رسمية صادرة عن جهاز مكافحة الإرهاب تبين عدد الإرهابيين القتلى والمقبوض عليهم والأسلحة التي تم ضبطها من قبل الجهاز خلال 15 شهراً بدءاً من 1 أيار 2020 وحتى 31 تموز من العام الجاري.وأظهرت الاحصائية، بحسب الوكالة الرسمية، أن عدد الارهابيين الملقى القبض عليهم بلغ 424، وعدد الذين تم قتلهم بعمليات أمنية بلغ 252.كما أظهرت أن "عدد الضربات الجوية خلال هذه الفترة بلغ 642 ضربة، فيما بلغت الطلعات الاستطلاعية 1074".وبينت الإحصائية أيضا أن الاسلحة والمواد المستولى عليها للفترة المذكورة أعلاه كانت كالآتي: (بندقية AK عدد 85، مسدس كاتم للصوت عدد 2، مسدس مختلف الانواع عدد 18، بندقية قنص عدد 1، عبوة ناسفة عدد 19، عبوة لاصقة عدد 2، حزام ناسف عدد 8، رشاشة احادية عدد 1، قاذفة RPG7 عدد 7، دراجة نارية عدد 1، قنابر هاون عدد 7، "صجم" نصف كيلو، رمانة يدوية عدد 30، قنبلة مدفع عدد 4، رشاشة BKC عدد 3، بندقية M4 عدد 3، مساطر مصائد مغفلين عدد 116، مصادر طاقة عدد 3، موجه هاون عدد 1، بنادق مختلفة الانواع عدد 11، قنابر هاون مختلفة الاحجام معدة للاستخدام للعبوات الناسفة عدد 54، صاعق قنبرة هاون عيار 82 ملم عدد 11، وTNT بنحو 100 كغم".

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