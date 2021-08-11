بعد التوقيع مع ميسي .. باريس سان جيرمان يجني عائدات خرافية

2021/08/11 | 21:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / باع متجر نادي /باريس سان جيرمان/، جميع قمصان لاعبه الجديد، الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي تحمل الرقم / 30/ خلال دقائق، بعدما اصطفت الجماهير في طابور انتظار هائل في شوارع العاصمة الفرنسية.وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية : ان عملية بيع القمصان بدأت فور الإعلان عن صفقة انضمام الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما إلى نادي العاصمة الفرنسية، أمس الثلاثاء، وانتهت جميع القطع المتاحة عبر الموقع الإلكتروني على الفور في غضون 30 دقيقة.وقال رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، ان : العالم سيصاب بالصدمة من الإيرادات المالية الناتجة عن تعاقد النادي مع نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي.واضاف في مؤتمر صحفي لإزاحة الستار عن ميسي كلاعب للنادي اليوم الأربعاء، أن النادي قد يصدر في نهاية المطاف أرقاما أكثر دقة وراء الصفقة، لكنه أضاف أن الناس "سيصابون بالصدمة، من الأرقام التي لدينا.وبحسب موقع / 90 مين/ الرياضي، فإن قمصان ميسي بيعت بالكامل، سواء قميص المضيف أو الضيف في أقل من 20 دقيقة، مشيرا إلى أن سعر القميص الواحد بلغ 107.99 يورو (126.79 دولار أمريكي)./انتهى3

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