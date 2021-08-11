2021/08/11 | 21:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) اليوم الأربعاء عدم السماح لجماهير الفرق الزائرة بحضور مباريات خلال فترة التوقف الدولي في أوروبا الشهر المقبل بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وفي خطاب للاتحادات الوطنية قال الفيفا واليويفا: بسبب الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا والذي يتزامن مع عدد كبير من المباريات التي يتعين إقامتها في الشهر المقبل خلال فترة التوقف الدولي تم الاتفاق على تطبيق نفس الإجراءات التي أقرتها اللجنة التنفيذية لليويفا في 14 حزيران 2021 على كل المباريات.ويتعلق القرار بجميع المباريات خلال الشهر المقبل لكن سيتم مراجعته قبل المواجهات المقررة في شهري تشرين الاول والثاني المقبلين.ويحل منتخب فرنسا بطل العالم ضيفا على أوكرانيا في الرابع من أيلول بينما تواجه إيطاليا بطلة أوروبا منافستها سويسرا في بازل بعدها بيوم، وتخوض إنكلترا مباراتين خارج الديار أمام بولندا في الثاني من ايلول والمجر في الثامن منه./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا ..عدم السماح لجماهير الفرق الزائرة بحضور المباريات الدولية الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا ..عدم السماح لجماهير الفرق الزائرة بحضور المباريات الدولية الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).