بالفيديو.. سياسي عراقي يوضح بشأن منعه رفع 'رايات الحسين' ووضع صوره مكانها في بغداد!

2021/08/11 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى السياسي العراقي، حيدر المولى، الاربعاء، منعه تعليق "رايات ابا عبدالله الحسين" او ازالتها ووضع صوره مكانها.

وقال المولى في تسجيل مصور حصل NRT على نسخة منه اليوم، (11 اب 2021)، انه "مع الاسف ان يصل التسقيط السياسي إلى هذه الدرجة بان حيدر المولى يرفع رايات ابا عبدالله الحسين عليه السلام ليضع صورته لو يمنع تعليق مثل هكذا صور، لا يوجد مثل هذا الشيء".

وأضاف، "هناك من يحاول ان يصطاد بالماء العكر، ان الشعائر الدينية محترمة، والشعائر الحسينية محترمة، وكل سنة نقول ان الحسين للانسانية، وليس للمكون الشيعي فقط".

وتابع، "هناك اطراف ارادت ان تصطاد بالماء العكر تسوق الان عبر مواقع الكترونية من ان حيدر ضد الشعائر الحسينية يخسؤون ان هذه القضية لا صحة لها، وان مسلسل التسقيط مستمر، والا بس الانتخابات التي تجعل الدين والمذهب وال البيت الذين كرمهم الله برفع الرجس عنهم بهذه الطريقة".

وفي وقت سابق تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تسجيل مصور، قال المتحدث فيه ان "قوة امنية تزيل رايات الامام الحسين في منطقة العامرية بأمر المتحول حيدر الملا".

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