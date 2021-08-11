شرطة كربلاء تنشر اعترافات قاتل مدير البلدية: “لا ينتمي لجهة سياسية”

2021/08/11 | 22:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشرت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، الاعترافات الخاصة بمقتل الشهيد عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة والذي تم القبض عليه اليوم الاربعاء، الساعة الثانية فجراً بعد حادث القتل بساعات.وذكر بيان لإعلام شرطة كربلاء “استطاعت قوة من مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (خلية الصقور) في كربلاء المقدسة وبعملية بطولية بالتعاون مع آمرية الأفواج الفوج […]

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