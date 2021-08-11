أيوب اوديشو يتراجع عن استقالته من الجوية

2021/08/11 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدل مدرب نادي القوة الجوية ايوب اوديشو، اليوم الاربعاء، عن قرار استقالته من تدريب النادي.

وقال عضو الهيئة الإدارية بنادي القوة الجوية هيثم كاظم لوكالة (بغداد اليوم)، ان "اتفاقا أوليا عقد ادى الى بوادر عدول المدرب أيوب اوديشو عن تركه الصقور بعد تمسك الهيئة الإدارية بخدماته".

و اضاف ان "الموافقة الرسمية ستكون غدا بعد نتائج التحليلات المرضية للكابتن أيوب، اذ انه في حال كانت النتائج الطبية إيجابية فأن أيوب اوديشو سيكون رسميا مدربا للجوية الموسم المقبل".

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