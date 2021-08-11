اعترف بعدم انتمائه لأي جهة سياسية.. الاعترافات الكاملة لقاتل مدير بلدية كربلاء

2021/08/11 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الأربعاء، الاعترافات الخاصة بقاتل الشهيد عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة والذي تم القبض عليه اليوم الساعة الثانية فجراً بعد حادث القتل بساعات.

وذكر بيان لإعلام شرطة كربلاء، تلقته (بغداد اليوم): "استطاعت قوة من مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ( خلية الصقور) في كربلاء المقدسة وبعملية بطولية بالتعاون مع آمرية الأفواج الفوج الأول، تحديدا ومشاركة مكافحة الإجرام ومفارز أخرى من قيادة الشرطة".

واضاف البيان: "كانت حادثة الإغتيال يوم امس الثلاثاء، أثناء قيام مدير البلدية الشهيد عبير سليم مع كادر إدارة التجاوزات بأداء عملهم المعتاد برفع التجاوز الحاصل على مشروع دوار الامام الحسين (ع) الاول في منطقة المعملجي، كونه تجاوز على الأملاك العامة إلا أن أحد المتجاوزين رفض إزالة التجاوز وقام بسحب سلاح ناري مسدس نوع (9 طارق ) وقيامه بالرمي بثلاث رصاصات استقرت في صدر المجنى عليه الشهيد المغدور مدير البلدية عبير الخفاجي وبعد نقله الى المستشفى أستشهد هناك متأثراً بجراحه كما أدى إلى إصابة احد موظفي البلديه باطلاقة نارية في ساعده وكانت الاصابة طفيفة".

ولفت البيان، إلى "تعميم أوصاف القاتل على جميع الأجهزة الأمنية وبدأ البحث والتحري عنه في عموم المناطق والسيطرات وكان هذا العمل بتوجيه وإشراف مباشر ومتابعه حقيقيه من قبل محافظ كربلاء نصيف الخطابي وقائدي عمليات وشرطة كربلاء حتى توصلت القوة الأمنية المشار إليها في أعلاه ونتيجة للمعلومات بالوصول الى مكان تواجده داخل أحد الهياكل في بساتين منطقة الجمالية شمال غرب كربلاء وضبط المتهم مع السلاح الناري المسدس الذي استخدمه أثناء تنفيذ عملية الإغتيال".

وتابع، أن "المتهم اعترف بأنه لاينتمي لأي جهة سياسية بل ان الامر الذي دفعه لعملية القتل بشكل شخصي وغير متعمد وهو نادم على فعلته هذه، وقد اندفع لهذا الفعل بعد أن شاهد مدير البلدية وكوادر التجاوزات تقوم بمحاولة تهديم العقار الذي يسكن فيه مما دفعه للقيام بعملية القتل دون وجه حق"، مبينا أنه "تمت إحالة المتهم الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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