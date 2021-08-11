رغبة روسية لمتابعة وتقييم الانتخابات المبكرة شهر تشرين الاول المقبل

2021/08/11 | 22:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أبدى السفير الروسي إيلبروس كوتراشيف رغبة بلاده في إرسال عدد من المراقبين لمتابعة وتقييم الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في تشرين الاول المقبل.وذكر بيان لمفوضية الانتخابات ان : رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، جليل عدنان خلف استقبل اليوم السفير الروسي إيلبروس كوتراشيف.ونقل البيان عن السفير قوله ان : بلاده تحتفظ بعلاقة ثابتة ودائمة مع العراق، ولديها رغبة في إرسال عدد من المراقبين الذين يشاركون في متابعة وتقييم حدث الانتخابات المقبلة.من جانبه، أشار رئيس مجلس المفوضين إلى أن : المفوضية أكملت جميع الاستعدادات التي تمكنها من إجراء الانتخابات على المستويين الفني والقانوني.وأكد الجاهزية التامة لتحقيق موعد 10 تشرين الاول المقبل..مبينا ان : المفوضية تركز الآن على بذل المزيد من الجهود للتواصل الإعلامي مع الناخبين وإيضاح طبيعة إجراءات المفوضية منذ عام وحتى اليوم./انتهى3

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