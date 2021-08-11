وزير الثقافة يبحث مع السفير التشيكي العلاقات الثقافية بين البلدين وسبل تعزيزها

2021/08/11 | 22:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم مع السفير التشيكي مارتن فيتك العلاقات الثقافية بين البلدين وسبل تعزيزها ".واشاد الوزير بحسب بيان لوزارة الثقافة ,بدور جمهورية التشيك خاصةً ما قامت به الخبرات التشيكية في مجال ترميم وصيانة المخطوطات العراقية ".من جانبه عبر السفير التشيكي خلال اللقاء عن ,استعداد جمهورية التشيك لتقديم الدعم لعمل الوزارة بما تراه مناسباً لتطوير كوادرها، وترحيبه بكل مقترحات المشاريع التي من شأنها الدفع بعجلة التعاون بين البلدين"./انتهى2

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