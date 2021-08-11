ناظم علاوي يعيد رسم الواقع في ” لن تهدأ “

2021/08/11 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهجت درسون بعد مجموعته القصصية ” سفر بندورة ” يعيد القاص ناظم علاوي رسم الواقع من خلال مجموعته القصصية ” لن تهدأ ” التي احتوت على قصص عدة هي : الوشم ، ورمو ، والعودة …وفصل اللقاء ، ودفء… الثلوج ، وريح لن تهدأ ، ويقظة ..وبعض حلم ، إلياك ، وإنانا […]

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