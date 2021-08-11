الإعلام الأمني تعلن ضبط أعتدة وأسلحة والقبض على مبتز الكتروني في الأنبار

2021/08/11 | 22:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت خلية الإعلام الأمني، ضبط اعتدة واسلحة وإلقاء القبض على مبتز الكتروني وتاجر مخدرات في الانبار.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بمعلومات غاية بالدقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع شعبة استخبارات الفرقة العاشرة ،وبالتعاون مع قوة برية من لواءي المشاة ٣٨ و٣٩ وكتيبة استطلاع …

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