2021/08/11 | 22:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق العسكري باسم الكاظمي يعلن اعتقال شخصين وضبط عبوات ناسفة في الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/11 | 22:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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