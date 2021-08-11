واشنطن ترحب بقرار السودان تسليم البشير إلى الجنائية الدولية

2021/08/11 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الولايات المتحدة، الأربعاء، بالقرار السوداني القاضي بتسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية.

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