ذي قار: حالة انتحار لطالب في الإعدادية ووفاة فتى خلال تسلقه ’نخلة’

2021/08/11 | 22:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفاد مصدر في شرطة ذي قار، الأربعاء، بأن شاباً أقدم على الانتحار شمالي المحافظة، فيما توفي طفل بالتفاف حبل "الفُروَد" حول رقبته.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (11 آب 2021)، إن "الشاب (م.ن.ك) مواليد 2001 وهو طالب في الصف السادس الاعدادي أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل مربوط في سقف منزله، بقضاء النصر شمالي ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "شرطة قضاء الرفاعي سجلت حادثة وفاة لفتى من مواليد 2010 في قرية المشاريج خلال تسلقه نخلة، حيث انزلقت قدمه والتف حبل آلة التسلق (الفُروَد) حول رقبته، وفارق الحياة على إثرها".

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