الغزي يدعو بعثة أطباء بلا حدود إلى إقامة مشاريع صحية في ثلاث محافظات

2021/08/11 | 22:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأشاد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بجهد منظمة أطباء بلا حدود في دعم وزارة الصحة وملاكاتها الطبية في مواجهة كورونا.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، أستقبل رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في العراق، سامويل ديفيد ثيودور، والوفد المرافق له".واضاف، ان الأمين العام لمجلس الوزراء، أشاد بجهد المنظمة من خلال البرامج التي نفذتها في عموم المحافظات، والتي أسهمت في دعم جهد وزارة الصحة وملاكاتها الطبية والصحية في مواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن إقامة العديد من البرامج الصحية المختلفة".وأبدى الغزي، بحسب البيان، "استمرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتقديم التسهيلات كافة لعمل المنظمة وملاكاتها في العراق، والتنسيق بينها وبين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة"، داعياً إلى "توسيع جهد المنظمة بإقامة المشاريع الصحية في محافظات (الديوانية، ذي قار، والمثنى)".من جهته، استعرض ثيودور، البرامج التي نفذتها المنظمة خلال السنة الماضية في عدد من المحافظات، والتي تمثلت بتوفير (55) جهاز إنعاش رئوي في صالة العزل لمستشفى الكندي، وتجهيز الأطراف الصناعية وخدمات العلاج الطبيعي لذوي الإعاقة، كما استعرض ايضا المشاريع التي ستقدم عليها المنظمة خلال السنة المقبلة.

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