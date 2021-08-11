أحمد العوضي يهدد بالاحتكام للقانون لمحاسبة المتسبب بتدهور صحة ياسمين عبد العزيز

2021/08/11 | 22:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول تعليقٍ لأحمد العوضي بعد نقل الفنّانة ياسمين عبد العزيز لاستكمال علاجها في سويسرا، قال الفنّان المصري إن زوجته تعرضت لـ"تسيب، وإهمال، وتخاذل وتراخي" تسبب في تدهور حالتها الصحية.

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