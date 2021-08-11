منظمة الصحة العالمية: يجب إنهاء عدم المساواة “المعيب” في توزيع لقاحات كورونا

2021/08/11 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، عن استيائها الشديد من عدم المساواة في توزيع اللقاحات بين الدول، حسبما ذكرته وسائل إعلام.وقال كبير مستشاري الرئيس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، بروس إيلوارد: […]

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