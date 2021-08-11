الجبوري: النشاطات التركية في دعم الارهاب وازمة المياه اثرت على علاقتها مع العراق

2021/08/11 | 23:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد استاذ العلوم السياسية، علي الجبوري، اليوم الاربعاء، ان النشاطات التركية من قبيل دعم الجماعات الارهابية وازمة المياه وغيرها اثرت على علاقتها مع العراق، لافتا ان المطلوب الان من العراق ان يكون هناك تنسيقا مع الدول لحفظ الحدود لمنع دخول الجماعات الارهابية.وقال الجبوري في برنامج حصاد الايام، ان “العلاقات العراقية مع دول الجوار […]

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