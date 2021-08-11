الصحة ترد على اتهامها بإهمال علاج مرضى كورونا

2021/08/11 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ردت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، على تصريحات النائب حسين العقابي حول إهمالها لعلاج مرضى كورونا، نافية ما ذكره من معلومات.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم): "تستنكِرُ وزارة الصحة تصريحات النائب حسين العقابي غير الدقيقة وغير المنصفة، على الرغم من ضراوة الموجة الوبائية والجهود الكبيرة التي يبذلها أ الجيش الابيض للتصدي لأعتى جائحة وبائية انهارت امامها نظم صحية متقدمة ، حيث اطلق النائب مجموعة اتهاماتٍ دون دليل ضد جهود المؤسسات الصحية في كافة محافظات العراق في محاولةٍ تندرج ضمن التنافس الانتخابي والتسويق الاعلامي".

وأضاف البيان، أن "وزارةَ الصحة مستمرةٌ منذ بدء الجائحة في تقديم مختلف الخدمات الصحية -بمستوياتها الثلاث- في جميع مؤسساتها ، بالاضافة الى برامج الوقاية والتحصين وتشخيص وعلاج مرضى كوفيد 19 على الرغم من جميع المعوّقات و التحديات".

وتابع، أن "أستمرار حملات التضليل والتشويش التي تتداولها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، وبمشاركة بعض الشخصيات الرسمية التي يُفترض بحكم مسؤولياتها الدستورية والقانونية أن تساندَ ملاكات الجيش الأبيض في هذه الظروف العصيبة، يؤدي الى تشويه مُتعمّد للحقائق دونَ دليل علمي او وقائع موثقة ، ويقلل الثقة بالجهود الجبارة والتضحيات الجسام لملاكاتنا".

وأكدت الوزارة، بحس البيان، على "الدور الرئيسي للجان الاستشارية والعلمية في مؤسساتنا الصحية لتحديد الخطة العلاجية المناسبة للمرضى والابتعاد عن الآراء الشخصية والطرق غير العلمية في التعامل مع الوباء ، والتنبيه الى خطورة تعاطي الادوية واستخدام الاوكسجين الطبي بدون أستشارة الاطباء الاختصاص او مراجعة المؤسسات الصحية المخولة لتشخيص الحالات المرضية وتصنيفها و تحديد البرتوكول العلاجي المناسب".

وحثت ، جميع المواطنين على "مراجعة مؤسساتنا الصحية عند بدء اعراض المرض ، ونؤكد توفر كافة مستلزمات تشخيص وعلاج مرضى كوفيد 19 ، مع تصاعد عمليات التطعيم باللقاح في المنافذ الثابتة والحملات الميدانية في كافة المناطق.

وبينت الوزارة ، أنها تحتفظ "بكامل الحق القانوني لمساءلة كل من يطلق الإشاعات ويحرّض على أبطال الجيش الابيض على الرغم ضراوة الموجة الوبائية والتي تتطلب دعم الجميع لملاكات الجيش الابيض الذين قدموا مئات الشهداء والاف الاصابات للتصدي للوباء الخطير".

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