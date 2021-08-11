وزير الخارجية يدعو من الباكستان إلى احترام السيادة العراقيّة وايقاف الانتهاكات

2021/08/11 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا وزير الخارجية فؤاد حسين إلى احترام السيادة العراقيّة وإيقاف الانتهاكات .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان ,الوزير التقى على هامش زيارته إلى باكستان السفراء العرب، ومُمثـِّلي البعثات الدبلوماسيّة،وجرى خلال اللقاء استعراض مُجمَل التطوُّرات التي تشهدها الساحة العربيّة، والإقليميّة، والدوليّة، ودعم الجُهُود المبذولة لتخفيف التوتر في عُمُوم المنطقة ".وأكـَّد الوزير خلال اللقاء , ضرورة بذل المزيد من الجُهُود، والتنسيق بين الدول العربيّة لمُواجَهة مُحاوَلات تأزيم العلاقات بين شُعُوب المنطقة، وخلق أجواء من التوتر، مُشيراً إلى أنَّ العراق واجه إرهابيِّي داعش الذين جاؤوا من مُختلِف دول العالم دفاعاً عن نفسه، ونيابة عن العالم أجمع ".وقال :" أنّ العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب، داعياً إلى احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات، مُشيراً إلى تمسُّك العراق بسيادته وتعزيز ذلك عبرَ ادامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة ".و تطرّق وزير الخارجية إلى ,استعدادات الحُكُومة العراقيَّة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق معايير وشُرُوط تُعِيد ثقة الشعب العراقيّ بجدوى المُشارَكة السياسيَّة , كما تطرّق إلى اجتماع دول الجوار العراقيّ المُزمعُ عُقده نهاية الشهر الحالي في بغداد ".وتحدث الوزير عن الوضع الأمني في افغانستان وتأثيره الخطير على دول المنطقة كما حدث بالسابق, مؤكدا على أهمية العلاقات مع باكستان في المجالات العسكريّة وتطوير قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة " ./انتهى2

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