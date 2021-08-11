مقتل مدني من قبل مسلحين مجهولين جنوب الموصل

2021/08/11 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/قتل مدني بعيارات مسلحين مجهولين في ناحية القيارة جنوب الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /ان" مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الخفيفة على مدني واردوه قتيلا بالحال في قرية مهانا ضمن ناحية القيارةجنوب الموصل "./انتهى

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